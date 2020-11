Conferenza stampa Conte: «Lukaku sarà convocato» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Atalanta-Inter

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

LUKAKU – «Lukaku si è allenato con noi quindi molto probabilmente verrà convocato».

STANCHEZZA – «È la settima partita in venti giorni, così come per le altre squadre. C’è un po’ di stanchezza ma anche la voglia di fare una buona partita. Cercheremo di fare i giusti calcoli e capire chi è più o meno stanco, gestendo la situazione».

DISTANZA DALLA VETTA – «Noi dobbiamo fare il nostro percorso al di là delle preoccupazioni. Se meritiamo è giusto che vinciamo e la classifica migliora, sennò è giusto che si rimanga più in basso. Dipende da quel che faremo».

COVID-19 – «C’è parecchia incertezza, all’improvviso non puoi contare su alcuni giocatori e la situazione di impedisce di preparare tutto al meglio. Ma dobbiamo affrontare questa situazione, lo stiamo facendo, non è semplice per chi deve gestire questi momenti».