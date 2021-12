Conferenza stampa D’Aversa: «Orgoglioso di essere l’allenatore della Sampdoria»

«Prima di rispondere alle vostre domande voglio fare delle riflessioni. C’è la volontà da parte mia di vedere le cose a colori. Spero che la situazione di Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, che tutto si risolva velocemente. La seconda considerazione è per la Sampdoria, società compatta e organizzata e lo sta dimostrando. Sono orgoglioso di esserne l’allenatore. La terza è per i miei ragazzi. Sappiamo quanto è dura la partita, il derby. Ma dobbiamo essere bravi a lasciare tutto fuori. Il derby non va giocato, ma va vinto. Spero che tutti abbiano la determinazione di andare in campo ed essere protagonisti. Abbiamo una grande opportunità entrare nella storia del club vincendo il derby, dobbiamo farlo. La quarta considerazione è nei confronti dei tifosi: c’è bisogno di unità. Colori. Anche allo stadio. Siamo nella tempesta e ognuno deve remare nella stessa direzione per uscire dalla burrasca tutti assieme. È un momento difficile, ne usciremo insieme e dobbiamo iniziare vincendo il derby».