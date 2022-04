Conferenza stampa De Leo: «Con l’Inter opportunità per chiudere al meglio la stagione»

Il collaboratore tecnico di Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro l’Inter

Il collaboratore tecnico di Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato alla vigilia del match di campionato contro tra Bologna e Inter. Le sue parole:

FORMA FISICA – «Il dottore ha detto che stanno tutti bene. Continua l’emergenza di Dijks che a breve farà ulteriori accertamenti ma per il resto non dovrebbero esserci defezioni».

OCCHI DELLA SERIE A – «Per noi non cambia niente perché abbiamo la nostra professionalità e continueremo a fare quanto messo in campo fin qui. Noi continuiamo sulla nostra rotta senza nessun tipo di cambio di mentalità».

MOTIVAZIONI – «Noi non dobbiamo farci condizionare da nulla, nemmeno da quanto successo. Non ci faremo condizionare neanche dall’ampia sconfitta dell’andata, perché se facciamo l’errore di dipendere dai condizionamenti esterni non riusciamo a fare del nostro meglio. Quello su cui dobbiamo puntare è fare del nostro meglio e non ripetere gli errori fatti all’andata».

SGAMBETTO ALL’INTER – «Il tifoso ha il dovere di porsi degli obiettivi alti per ‘godere’ sempre di più. Quella di domani sarà un’opportunità ulteriore per concludere in maniera professionale, seria la nostra stagione e inoltre sarebbe un’ulteriore soddisfazione per noi, lo staff, i tifosi e la città. La differenza tecnica e le motivazioni sono parametri quasi oggettivi, ma ognuno di noi ha la sua dignità e questa è una cosa che va oltre questi fattori».

MEDEL – «Da un punto di vista tecnico cambia sui compiti che vengono chiesti a determinati calciatore. Anche oggi lavoreremo con squadre miste perché tutti sappiamo cosa deve fare uno o l’altro. Se giocherà Gary dall’inizio avremo determinati obiettivi ma se non lo farà lui gli stessi obiettivi li avranno altri»

PARTITA NON GIOCATA A GENNAIO – «A noi interessa giocarci la partita a viso aperto, e giocarla a gennaio o ad aprile cambia poco per noi. Daremo comunque il massimo».