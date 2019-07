Conferenza stampa de Ligt: «La richiesta di Ronaldo? Vi spiego…»

Matthijs De Ligt si è presentato in conferenza stampa ai tifosi e ai giornalisti. Le parole del nuovo difensore bianconero

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa di presentazione di Matthijs de Ligt. Ecco le parole del neo difensore bianconero sul colloquio avuto con Cristiano Ronaldo durante la finale di Nations League

«In quel momento stavo cercando di capire dove sarei voluto andare e avevo già un’idea di quale sarebbe stato, ma volevo aspettare la Nations League per riposarmi e comiciare in un nuovo club. In quel momento ero sicuro che sarebbe stata la Juventus, ma vedere qualcuno di così grande come Ronaldo che mi ha chiesto di venire è stato un grandissimo complimento, anche se non ha fatto la differenza»