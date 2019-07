Conferenza stampa de Ligt: le parole dell’olandese sulla telefonata con Sarri

Conferenza stampa de Ligt: le parole del neo difensore bianconero sul colloquio avuto telefonicamente con Maurizio Sarri

Matthijs de Ligt, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato del colloquio avuto al telefono con Sarri prima di approdare alla Juve

«Sì, io ho parlato al telefono con Sarri brevemente, giusto per cominciare a conoscerci. Lui è uno dei motivi per cui volevo venire alla Juventus, perché ho sentito parlare bene di lui, del modo in cui gioco, della sua filosofia, di come gioca a calcio, della difesa, come la allena. E’ stato un motivo forte che mi ha spinto a venire alla Juventus».