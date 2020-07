Conferenza stampa Fonseca: «Con Zaniolo tutto risolto. Difficile il quarto posto»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter

CASO ZANIOLO – «Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo. Ho parlato con lui, ora è tutto a risolto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Nicolò. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema».

QUARTO POSTO – «È molto difficile da raggiungere, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro».

SMALLING E PELLEGRINI – «Smalling si è allenato solo ieri con la squadra. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti, vedremo se sarà pronto o no. Pellegrini sta bene fisicamente e mentalmente, domani giocherà».

BRUNO PERES E ZAPPACOSTA – «Vediamo domani chi dei due gioca. Con questo modulo abbiamo bisogno di un esterno offensivo, come Bruno Peres, che è forte nell’ultima fase, per questo ha giocato di più».