Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Bologna: «Percorso importante, Matic a disposizione. Volpato è forte ma…»

Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Bologna: le dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 2025/26

Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Bologna, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26.

MOMENTO – «Stiamo facendo un percorso importante, cercando di esaltare le nostre caratteristiche e nascondendo i punti deboli. Sarà una gara contro una squadra pronta, che si sta giocando l’Europa League. Hanno fatto anche un bel percorso in Supercoppa arrivando in finale».

INFORTUNATI – «Matic penso sia a disposizione, lo capiremo oggi, dopo esser tornato dalla squalifica ha avuto un fastidio. Pinamonti torna dopo la squalifica. Fadera ha preso un colpo pesante, che inizialmente avevamo sottovalutato, mi auguro di averlo dopo la sosta delle Nazionali».

VOLPATO – «Di 21 ne giocano 11 e ne entrano 5. So che è un ragazzo forte. L’ho visto molto bene in settimana, può diventare un giocatore di livello importante. Avrà sicuramente le sue opportunità come le ha avute in passato, poi sta a lui meritarsele».

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