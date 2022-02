Conferenza stampa Inzaghi: «Genoa avversario difficile. Lautaro? Tornerà a segnare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia di Genoa Inter:

PARTITA – «Troviamo un avversario in salute che nelle ultime 4 gare ha pareggiato, ma giocando un ottimo e intenso calcio. Lottano per la salvezza, sarà una gara delicata».

LAUTARO – «Si è detto tanto in questi ultimi giorni, siamo il miglior attacco in Serie A e non esiste il problema attaccanti. Sale la preoccupazione quando non riusciamo a creare, ma anche contro il Sassuolo abbiamo tirato in porta 20 volte, con 7-8 occasioni limpide. Torneremo presto a segnare».

ASPETTATIVE – «Mi hanno chiesto di mantenere una posizione Champions, andare agli ottavi in Europa e di vincere una Supercoppa che mancava. I ragazzi sono stati straordinari, ma adesso serve equilibrio, i tifosi sono stati meravigliosi domenica con i loro messaggi ad Appiano. In estate si parlava di allarmismi, dopo un ko ora si è parlato tanto. Abbiamo analizzato dove sicuramente potevamo fare meglio».

RINNOVI – «Sappiamo quanto è importante, così come quelli di Barella e Lautaro, mi auguro anche quelli di Perisic e Handanovic. Sono sempre sul pezzo e lavorano h24 per far si che l’Inter sia sempre più forte e competitiva».

PROBLEMI DIFENSIVI – «Perché nella parte centrale di campionato eravamo probabilmente più freschi mentalmente e meno vulnerabili, possiamo attaccare e difendere meglio. Nelle ultime partite non siamo riusciti a segnare, inusuale per noi. Stiamo lavorando per migliorare».

