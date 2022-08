Conferenza stampa Italiano: «Dopo Twente-Fiorentina sarà paradiso o inferno»

Conferenza stampa Italiano, l’allenatore della Fiorentina parla alla vigilia della sfida di Conference League con il Twente

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in vista del match di domani contro gli olandesi del Twente.

SFIDA – «È una partita importantissima per chiudere il cerchio dello scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma dobbiamo giocare ancora meglio dell’andata dove per un tempo siamo stati molto bravi, mentre poi abbiamo mollato. Dobbiamo stare più attenti e dobbiamo portare più qualità, sarebbe sbagliato venire qui per giocare in difesa. La partita non c’è bisogno nemmeno di definirla, può darci tanto per il prossimo futuro. Può diventare una partita dove per il proseguo la Fiorentina potrà fare qualcosa di diverso».

RISCHI – «In tutti i minuti iniziali delle partite sono momenti particolari e topici. Poi chiaramente troveremo un ambiente caldo che gli darà una mano. Cercheremo in questi minuti di essere molto attenti, bisogna avere un’alta percezione del pericolo. Dopo questa partita ci può essere paradiso o inferno e sta a noi decidere. Dovremo far valere le nostre qualità, sarà infatti questo che farà la differenza domani».

IGOR – «È disponibile, ha recuperato e sarà a disposizione per domani, poi vedremo dopo la rifinitura se giocherà. Per noi è un valore aggiunto, si tratta di un giocatore di qualità che determina tantissimo le sorti della squadra. Ci è mancato molto ultimamente».