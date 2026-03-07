Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Verona: «Testa solo al campionato, alla Roma penseremo da lunedì. Ecco chi non recupera»

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Bologna Verona: le dichiarazioni verso il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Il campionato di Serie A non concede pause e il Bologna si prepara ad affrontare un crocevia fondamentale per le ambizioni della propria stagione. Alla vigilia dell’importante match casalingo contro l’Hellas Verona, Vincenzo Italiano ha preso la parola nella consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione e dettare la linea ai suoi ragazzi.

Priorità al Verona: vietato pensare alla Roma

Nonostante l’attenzione dell’ambiente sia fatalmente attratta dal successivo e prestigioso impegno contro la formazione giallorossa, il tecnico felsineo ha voluto sgombrare la mente della squadra da qualsiasi potenziale distrazione. L’obiettivo primario resta far punti nell’immediato. Ai microfoni dei cronisti presenti, ha dichiarato:

“Se stiamo pensando alla Roma? Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo. Alla Roma ci penseremo da lunedì, per ora siamo concentrati sul Verona.”

Il punto sulla difesa: da Heggem a Casale, fino alle rotazioni

La seconda parte della conferenza si è concentrata sull’assetto tattico e sulla gestione delle energie nel reparto arretrato, spesso messo a dura prova dagli infortuni e dai ritmi serrati. L’allenatore ha chiarito le condizioni fisiche dei suoi uomini con queste parole:

“I centrali difensivi? Non recuperiamo Heggem, lo riavremo lunedì in gruppo. Gli altri stanno bene: Casale è entrato bene dopo la botta subita da Vitik, Helland sta iniziando ad immedesimarsi con questo nuovo mondo”

Per la sfida contro i veneti mancherà dunque Colin Heggem , ancora ai box per recuperare la forma migliore. Segnali positivi arrivano invece da Nicolò Casale, pronto a blindare la retroguardia dopo i recenti contrattempi fisici accusati da Martin Vitik. Prosegue inoltre il costante e fiducioso percorso di inserimento nei meccanismi della Serie A per Amund Helland.

Il Bologna appare pronto alla battaglia: la parola passa ora al campo.

