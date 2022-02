Conferenza stampa Juric: «Cagliari squadra in salute. Guerra? So come ci si sente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico granata.

CAGLIARI – «Il Cagliari è in salute, hanno i giocatori giusti per il gioco di Mazzarri. Stanno facendo tanti punti fuori casa, sarà una sfida impegnativa e tosta»

FORMAZIONE – «Devo ancora decidere. Abbiamo due o tre soluzioni, le abbiamo provate ma voglio ancora pensarci»

GUERRA – «In Croazia sappiamo cosa vuole dire essere attaccati dai più forti, ci hanno massacrati ma poi ci siamo ripresi il nostro. La decisione della Polonia è giusta, ma le decisioni in giro sono troppo blande per ciò che sta succedendo. Su tutti i livelli, bisogna reagire con più energia: sono cose terribili, noi le abbiamo subite e so come si sentono. Bisogna fare il massimo per fermarli o per costringere a fermarsi»

