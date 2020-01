Conferenza stampa Mandzukic: «Mai capitato di non giocare e su Sarri dico che…»

Conferenza stampa Mandzukic: l’attaccante croato ha parlato nella presentazione con il suo nuovo club, l’Al Duhail

Mario Mandzukic ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Al Duhail. Queste le parole dell’attaccante croato.

AL DUHAIL – «Vorrei ringraziare tutti all’Al-Duhail Club perché finora ho trascorso giorni meravigliosi e ho ricevuto l’aiuto di tutti dentro e fuori dal campo. Mi sono sentito a casa e sicuramente mi sento a mio agio, e questo è molto buono per me».

NON GIOCARE – «Il motivo? E’ stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Lavoro duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene, sto lavorando duro».

SARRI – «Non mi piace parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l’ho messo sui social, non voglio ripetermi».

RONALDO – «Lo conoscono tutti, è un top payer, giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui. Ci capivamo perfettamente»