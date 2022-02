Conferenza stampa Mazzarri: «Abbiamo svoltato ora serve continuità. Su Joao Pereiro...» - VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli. Le sue parole:

JOAO PEDRO PEREIRO – «Intanto abbiamo diversi attaccanti, che in base al nostro gioco possono essere importanti. Con 5 cambi, molto atletismo nel calcio, anche le punte devono correre e pressare. Loro due possono coesistere, si possono integrare, a partita in corso possiamo avere anche tre attaccanti. Alla fine conta solo il risultato e l’equilibrio è sempre al primo posto, dobbiamo vincere prendendo pochi gol e farne uno in più»

EMPOLI E CENA– «La cena di squadra doveva essere fatta dopo il mercato, ha offerto Capozucca, poi è saltata a causa Covid-19. Ora dobbiamo fare tutto per salvarci, certe cene servono a stare insieme e ci vuole un pizzico di leggerezza, stare insieme fuori dal campo crea legame tra ragazzi, staff e società. L’Empoli è la rivelazione, all’andata l’abbiamo patita tantissimo, i ragazzi non erano coscienti del valore dell’avversario. Ho allarmato tutti, non pensiamo di andare ad Empoli e sia piu facile di Bergamo, può essere la peggiore gara in questo momento. Giocano bene, pressano, triplicano le marcature e non hanno problemi di classifica. Non dobbiamo pensare che sia tutto in discesa»

LOTTA SALVEZZA E DALBERT – «Abbiamo preso la strada giusta, ci siamo posti all’attenzione di tutti, abbiamo perso solo a Roma in questo ritorno. Dobbiamo guardare prestazioni ed equilibri, abbiamo svoltato ma abbiamo lasciato dietro molti punti, ogni gara una finale. Dalbert può fare l’esterno ma anche più interno, ha velocità e tecnica e arriva spesso in zona gol. Quando ripartiamo è uno importante per fare l’assist e creare problemi in verticale, fisicamente e mentalmente sta bene ed è tornato ai suoi livelli»

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24