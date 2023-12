Conferenza stampa Palladino: «Col Milan difficile e complicata, non dobbiamo sbagliare nulla»

Conferenza stampa Palladino, il tecnico del Monza parla alla vigilia del match contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha così parlato alla vigilia del match di campionato tra il suo Monza ed il Milan. Le dichiarazioni riportate da tmw.

LE PAROLE – «La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l’ultimo successo col Genoa questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva. Il Milan ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti».