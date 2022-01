Conferenza stampa Sarri: «Non so se andremo in Champions. Puntiamo a crescere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

DIFESA – «Abbiamo avuto una buona solidità offensiva a Salerno, con una squadra che però non aveva un grande potenziale offensiva. Bene la fase difensiva anche con l’Udinese, che invece aveva un buon potenziale offensivo. Domani affrontiamo una squadra che ha un grande potenziale offensivo e sarò un test importante».

OBIETTIVI – «Io non so se noi abbiamo possibilità di andare in Champions. Noi puntiamo a continuare questo percorso di crescita che abbiamo iniziato. Ora è difficile dire che partita sarà, ma dal punto di vista ipotetico c’è la possibilità che ci siano tanti gol».

GASPERINI – «Siamo cambiati molto entrambi in questi anni. Ed è anche normale, visto che abbiamo alle spalle 20 anni di carriera».

CRESCITA –«Nelle ultime partita abbiamo dato la sensazione di essere in crescita. A livello di prestazione serve continuità e questa è la mia speranza. Poi il risultato può dipendere anche da altri fattori».

