Conferenza stampa Sarri: «Spero lo vinca Ronaldo» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sulla lotta per il Pallone d’Oro

Le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista dell’assegnazione del Pallone d’Oro in programma lunedì 2 dicembre.

PALLONE D’ORO – «Non so chi vincerà il Pallone d’Oro. Chiaramente penso e spero che sia Ronaldo, se non sarà così mi dispiace. È un giocatore di un livello tale che sarà sempre in lizza. Spero che De Ligt possa contendere la vittoria e spero che Dybala in futuro sarà un pretendente serissimo. Anche se a me, sinceramente, i premi individuali mi interessano veramente poco».