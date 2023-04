Conferenza stampa Semplici: «Per far male alla Fiorentina dobbiamo superarci»

Conferenza stampa Semplici, le dichiarazioni del tecnico dello Spezia in vista del match contro la Fiorentina

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza a due giorni dal match con la Fiorentina.

FIORENTINA – «Abbiamo visto più di una loro partita, vengono a prenderti alto ma concedono tanto. Dobbiamo creare presupposti per fargli male, sapendo che sarà difficile in presenza di una squadra che dopo una partenza difficoltosa ha ritrovato entusiasmo. Per portare via un risultato positivo dovremo superarci».

IL SUO BILANCIO – «Positivo per le cose che ho detto prima, ma devo far si che la qualità della squadra cresca ancora di più. Ho avuto diversi allenamenti per conoscere i ragazzi in quelle che sono le loro qualità morali e tecniche, sono soddisfatto e penso tutti vogliano migliorare. Siamo in una situazione particolare, dobbiamo essere più consapevoli di quanto siamo forti. Ero dispiaciuto e arrabbiato dopo la Salernitana, non mi è piaciuto quello che ho visto. Voglio sempre vedere la squadra del secondo tempo, sta a me capire come far esprimere al meglio i ragazzi. Ci sono le qualità per esprimersi in 90 minuti e non solo in 30».