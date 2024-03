Torino, l’ex Zima consiglia Buongiorno: «Milan? In caso di offerta ci dovrà andare»

L’ex difensore del Torino David Zima consiglia ad Alessandro Buongiorno sui rossoneri, così prima di Milan-Slavia Praga

La conferenza stampa pre Milan-Slavia Praga è terreno fertile per parlare – tra i vari argomenti menzionati – anche del calciomercato del Torino. Specie, se il protagonista davanti alle telecamere è l’ex granata David Zima e la domanda in questione concerne uno dei possibili oggetti del desiderio delle mire espansionistiche rossonere: Alessandro Buongiorno.

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti a poco più di 24 ore dal primo round valido per gli ottavi di finale di Europa League, il centrale classe 2000 è stato incalzato proprio sul numero 4 dei piemontesi. Dal canto suo Zima, non ha esitato a riservare parole al miele per colui il quale ha vestito i panni di sue vice-capitano per poco più di tre anni all’ombra della Mole.

Prima la conferma sulla maturità del difensore, poi il consiglio circa la potenziale opportunità con la società meneghina. Insomma, la bontà delle giocate inanellate da Buongiorno sembra aver fatto capolinea pure nella Capitale della Repubblica Ceca. Così come i rumors (che in quanto tale non equivalgono per forza di cose a verità) sul possibile interessamento del Milan nei suoi confronti.

Ecco spiegato il perché la conferenza stampa di Milan-Slavia Praga si è trasformata per un istante nel palcoscenico ideale per disquisire sul calciomercato del Torino. Qui le dichiarazioni integrali di David Zima, riportate dai colleghi di MilanNew24. La palla passa ora a Buongiorno, l’unico che in fin dei conti potrà decidere se seguire o meno l’assit lanciato dall’ex compagno in maglia granata.

ZIMA SU BUONGIORNO – «È pronto per la Nazionale. Se avrà l’offerta per andare al Milan ci dovrà andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI DAVID ZIMA IN CONFERENZA STAMPA PRE MILAN-SLAVIA PRAGA