Conte dopo lo United: «Dobbiamo imparare da questa sconfitta». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte ha parlato dopo Manchester United-Tottenham.

Le sue parole: «È molto difficile spiegare questa sconfitta. In uno stadio difficile e in un’atmosfera difficile contro una squadra forte come lo United. Dobbiamo mostrare più esperienza, per gestire alcune situazioni, perché ci sono molte partite dentro una partita.E penso che a volte devi capire quando spingere, quando aumentare l’intensità, e quando è il momento di essere calmi e non avere fretta. Sotto questo aspetto abbiamo molto spazio di miglioramento. Non acquisti esperienza, migliori la tua esperienza dopo questo tipo di partite. Abbiamo molti giovani giocatori in squadra e speriamo che dopo questa partita abbiano la possibilità di imparare».