Il Milan starebbe continuando a lavorare sottotraccia per Antonio Conte ma i problemi sarebbero tanti: le ultimissime notizie

Il Milan insiste, vuole Antonio Conte. Il tecnico, licenziato dal Chelsea, ha ancora un contratto in essere con i Blues e per firmare un nuovo accordo avrà bisogno della risoluzione con il club londinese. L’allenatore però non è rimasto soddisfatto del trattamento riservatogli dal patron Abramovic. Fra Conte e i Blues infatti stanno volando gli stracci: se il tecnico non rinuncerà ai soldi inglesi, difficilmente riuscirà a liberarsi. Questo potrebbe far sorgere dei problemi con la possibile avventura in rossonera.

Secondo Tuttosport, nei prossimi giorni, forse già nelle prossime ore, andrà in scena un incontro tra Leonardo e l’allenatore per capire se esistono i presupposti per un accordo. L’allenatore però, oltre ad avere problemi con il Chelsea, vuole vederci chiaro e vuole capire le ambizioni e i programmi del nuovo Milan del Fondo Elliott. Non è infatti scontato che Conte voglia sposarsi subito al Milan. Il tecnico al suo gruppo di lavoro ha annunciato un anno di stop, tant’è vero che Gianluca Spinelli, storico preparatore dei portieri di Conte, ha firmato con il PSG di Buffon. Le difficoltà per il Milan sono tante. La posizione di Gattuso è un po’ più salda.