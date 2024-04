Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Cagliari domani sera. Recuperato De Ketelaere, out Scalvini

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in trasferta contro il Cagliari: recuperato De Ketelaere, out Scalvini e anche Palomino per scelta tecnica. A rischio diffida invece ci sono Hateboer, Lookman, Zappacosta, Kolasinac e Koopmeiners.