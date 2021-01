Convocati Bologna per il Genoa: tanti Primavera per Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic deve ricorrere a tanti Primavera per la sfida contro il Genoa: ecco l’elenco dei convocati del Bologna

Tante assenze per il Bologna per la gara contro il Genoa a cui si aggiunge anche quella di Ravaglia, colpito dal COVID. Ecco la lista dei convocati di Mihajlovic per la gara contro il Genoa.

Portieri: Breza, Da Costa, Molla (12).

Difensori: Arnofoli (13), Calabresi, Danilo, Dijks, Hickey, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Rocchi (31), Skov Olsen, Vergani (63), Vignato.