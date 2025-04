Convocati Genoa per la Lazio: non ci saranno Ekuban, Miretti, Onana e Matturro! L’elenco completo di Vieira

Convocati Genoa per la Lazio: assenti Ekuban, Miretti, Onana e Matturro! L’elenco completo scelto dal tecnico Vieira

Questo pomeriggio il Genoa sfiderà la Lazio nella cornice di Marassi, con il calcio d’inizio previsto alle 18.30. La gara rappresenta un appuntamento cruciale per le ambizioni europee della squadra capitolina. I rossoblù, però, dovranno fare i conti con diverse assenze: oltre ai lungodegenti Cornet e Malinovskyi, non saranno disponibili Ekuban, Miretti, Onana e Matturro. Vieira ha già comunicato l’elenco completo dei convocati per la partita: