Convocati Italia per i playoff Mondiali: Joao Pedro in lista, out Balotelli. Le scelte del ct Mancini

Roberto Mancini ha diramato l’attesa lista dei convocati per i payoff Mondiali. Il ct chiama 33 azzurri in vista della sfida del 24 marzo contro la Macedonia e un’eventuale finale contro la vincente tra Turchia e Portogallo. Alla fine out Mario Balotelli, mentre sono regolarmente in lista i naturalizzati Joao Pedro e Luiz Felipe che avevano fatto parte dell’ultimo stage.

Portieri: Cragno, Sirigu, Gollini, Donnarumma.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

Centrocampisti: Barella, Verratti, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Tonali, Sensi, Pessina, Cristante.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Immobile, Scamacca, Zaniolo, Raspadori, Politano, Insigne, Joao Pedro, Zaccagni.