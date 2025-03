Convocati Juventus per il Genoa: il neo tecnico Tudor ha deciso! La scelta su Cambiaso e Douglas Luiz. La lista completa

Convocati Juventus per il Genoa: il nuovo allenatore dei bianconeri Tudor ha preso una decisione! La scelta su Cambiaso e Douglas Luiz

La Juventus, attraverso una comunicazione ufficiale sul proprio sito, ha svelato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Genoa, valida per la 30ª giornata di Serie A. L’allenatore Tudor potrà contare sulla quasi totalità della rosa, fatta eccezione per i giocatori lungodegenti, oltre a Cambiaso e Douglas Luiz. Di seguito è disponibile l’elenco completo dei giocatori chiamati per la partita.