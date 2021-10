Convocati Spezia per la Sampdoria: le scelte di Thiago Motta in vista del derby ligure. Assente Sher

Questa sera, alle ore 20:45, sul terreno del Ferraris di Genova, sarà di scena Sampdoria-Spezia. I convocati di Thiago Motta per il derby ligure. Out Aimar Sher, che in allenamento ha riportato la frattura composta dell’epifisi distale del radio del braccio sinistro.



Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Bastoni, Bertola, Hristov, Nikolaou, Salva Ferrer.

Centrocampisti: Deloriè, Kovalenko, Maggiore.

Attaccanti: Antiste, Gyasi, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde.