Copa America 2019: Brasile favorito, il Qatar vale 75 volte la posta. Tutte le quote sulla competizione continentale al via tra tre giorni

La Copa America sta per iniziare e lo sguardo degli appassionati si volgerà tra tre giorni in Brasile. Da una parte i padroni di casa, orfani del grande assente Neymar, dall’altra l’Argentina di Leo Messi. Ma chi è la favorita? Quote SNAI alla mano nessun dubbio: 2,50 per i verdeoro, 4,50 per l’albiceleste.

Terza piazza, a 8,00, per l’Uruguay, poi si va a 10,00 per la Colombia e a 13,00 per il Cile. Infine ecco le due “wild card”, ossia Giappone e Qatar: date rispettivamente a 50 e 75.