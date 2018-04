Coreografia Sampdoria-Genoa: spettacolo al Ferraris – FOTO

Le foto più belle del derby tra Samp e Genoa. Coreografia Sampdoria-Genoa 2018. «Respublica superiorem, non recognoscens. Così nella storia, così negli stadi»

Il derby tra Sampdoria e Genoa regala come sempre grandissime emozioni sugli spalti con la sfida che non si gioca solo in campo ma anche e soprattutto sugli spalti tra le due tifoserie. Grande spettacolo anche quest’oggi per il derby Samp-Genoa. Coreografia Sampdoria-Genoa: ecco tutte le foto.

«Respublica superiorem, non recognoscens. Così nella storia, così negli stadi» recita lo striscione della curva del Genoa. La curva sampdoriana ha risposto con una maxi-coreografia con le bandiere e con uno striscione gigante «UC Sampdoria». La coreografia dei doriani è stata estesa anche al settore Distinti.