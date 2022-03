Corsa scudetto, il giudizio di Klopp: «Serve qualità e fortuna con i problemi fisici; non credo che l’Inter stasera lo sia stata»

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp si è espresso in conferenza stampa a riguardo della corsa scudetto della Serie A, che quest’anno si sta rivelando una delle più avvincenti in Europa. Ecco le sue parole al termine della partita contro l’Inter.

LA CORSA SCUDETTO IN SERIE A – «Non voglio causare problemi all’Inter. Avevo già detto che mi piace il Milan e non dimentichiamo la Juve. So che il Napoli ha perso una gara decisiva, ma non significa che siano fuori dalla lotta. Non so chi vincerà il campionato, per riuscirci serve qualità in qualsiasi ruolo. Poi bisogna essere fortunati, anche con gli infortuni. Non sono sicuro che l’Inter lo sia stata stasera, pensando a ciò che è successo a Dumfries e Brozovic, sono due elementi importanti. Seguirò il campionato italiano per vedere chi vincerà, ma non è la prima cosa a cui sto pensando ora».