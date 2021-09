Cottarelli: «Interspac non si è fermato. Ecco le prossime mosse»

L’economista Carlo Cottarelli ha svelato alcuni importanti aggiornamenti sul progetto Interspac

Carlo Cottarelli, economista e ideatore del progetto Interspac, in una intervista a Libero è tornato a parlare dell’evoluzione dell’azionariato popolare nerazzurro.

AZIONARIATO – «I conti delle squadre di calcio andrebbero meglio, perché si eliminerebbe il peso di decine di milioni di interessi sul debito. E magari ci saremmo potuti permettere perfino di tenere Lukaku».

INTERSPAC – «Il progetto non si è mai fermato, stiamo per affidare a una società di consulenza il compito di stendere il business plan e una proposta dettagliata per il possibile ingresso dei tifosi. Speravamo di presentare un piano dettagliato alla proprietà cinese dell’Inter per fine ottobre ma credo si slitterà di qualche settimana».

