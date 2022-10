Cremonese, Alvini: «Ce la siamo giocata. Poi perdere come oggi...»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta dei lombardi contro la Sampdoria

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Sampdoria.

SCONFITTA – «Oggi abbiamo avuto le occasioni più importanti, abbiamo fatto una partita stoica per 70 minuti. Loro lottano per la salvezza. Abbiamo fatto una partita importante è mancato il gol e alla fine l’abbiamo persa. Il campo lo dice. La Cremonese se l’è giocata. Dentro ti dà noia quando succedono cose così. Se la squadra non ha dentro passione, entusiasmo e sogno, quello ti fa pensare. Poi se perdi come oggi… cavolo! Onore a loro. Ma il calcio è così».

