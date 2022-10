Cremonese, Bonaiuto: «Udinese? Sicuramente avremmo potuto raccogliere qualcosa in più»

Cristian Bonaiuto ha parlato al termine della sfida di Serie A pareggiata contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

Cristian Bonaiuto, giocatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita quindi va bene il punto, sicuramente avremmo potuto raccogliere qualcosa in più per quanto espresso in campo ma siamo contenti. Era importante fare subito punti dopo la brutta partita di lunedì. Siamo contenti per aver regalato ai tifosi almeno un punto; vorremmo regalare altre gioie a questa piazza».