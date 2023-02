Cremonese, Ferrari: «Ecco perché ho lasciato la Sampdoria»

Le parole di Alex Ferrari, difensore della Cremonese sul suo addio alla Sampdoria. Tutti i dettagli sul difensore

Alex Ferrari ha parlato in conferenza stampa di presentazione alla Cremonese.

PAROLE – «Sono arrivato a Cremona con molto piacere, è stata una mia precisa scelta e sono contentissimo. Qui trovato davvero un bel gruppo. Ci stiamo preparando lavorando duro, come ogni settimana, credendo in quello che facciamo e cercando di mettere in pratica quello che ci chiede mister Ballardini. Con il mister mi trovo molto bene: ti dà sicurezza, tranquillità, in un gruppo così giovane serve, e soprattutto sa indirizzare le partite come vuole lui. Come dicevo, con un gruppo giovane come il nostro è importante».