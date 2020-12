Cristiano Ronaldo da urlo: media gol da record per il marziano in stagione tra campionato e Champions League. Ecco il dato che lo incorona

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. Come riportato da Tuttosport, il fuoriclasse portoghese viaggia ad una media gol pazzesca in questa stagione: 1,23 gol a partita, una rete ogni 68,25 minuti.

Un dato da record, con Cristiano che è sceso in campo in 13 partite quest’anno tra campionato e Champions League (1.092 minuti totali), segnando 16 reti. Per evidenziare l’importanza di questi numeri, serve sottolineare come CR7 abbia osservato anche un lungo periodo di stop causa Covid-19.