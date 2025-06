Cristiano Ronaldo Jr, che debutto con il Portogallo U15! Vittoria da sotto età al torneo Markovic, Martinez: «Impressionato dal talento e non solo»

Cristiano Ronaldo Jr ha guidato il Portogallo U15 alla vittoria di un importante torneo internazionale: la classe del padre e non solo

Cristiano Ronaldo Jr ha fatto il suo debutto con la Nazionale U15 del Portogallo, contribuendo alla vittoria del prestigioso torneo internazionale Vlatko Markovic in Croazia. Presente sugli spalti anche la nonna, Dolores Aveiro, che ha assistito a una prestazione brillante del giovane talento: rapidità, tecnica e fiuto del gol sembrano essere eredità dirette dal padre.

Il CT della Nazionale maggiore, Roberto Martinez, ha commentato positivamente l’approccio del ragazzo: «È stato molto bello vedere l’atteggiamento di Cristiano Jr, cosa non semplice con i riflettori puntati addosso in una gara Under 15. Dobbiamo dargli spazio».

Il figlio di CR7, attualmente 14enne, è tesserato come il padre per l’Al-Nassr in Arabia Saudita e potrebbe un giorno giocare insieme a lui anche in nazionale. È idoneo a rappresentare cinque paesi: Portogallo, USA, Spagna, Inghilterra e Capo Verde, ma sembra aver scelto di seguire le orme del padre in maglia lusitana. Intanto, anche il futuro di Ronaldo senior resta in bilico, con voci che lo vedono in uscita dal club saudita.