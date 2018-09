Impressioni di settembre: arriva il mese d’oro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a secco in Serie A dopo le prime 3 giornate. Arriva settembre, un mese storicamente importante per l’attaccante

Cristiano Ronaldo sboccia a settembre? Il campione portoghese della Juventus non ha ancora segnato un gol in Serie A ma può riscattarsi dopo la sosta. Le due settimane di sosta saranno fondamentali per l’asso bianconero che ha preferito non andare in Nazionale per l’amichevole con la Croazia e per la sfida con l’Italia, valida per la Nations League, per preparare al meglio i prossimi impegni con la Juventus. I bianconeri sono attesi dallo scontro con il Sassuolo alla ripresa del campionato ma soprattutto dall’esordio in Champions contro il Valencia.

CR7 non ha ancora capito il mondo Juve e il mondo Juve non ha ancora capito CR7. Dieci degli ultimi 11 gol spagnoli di CR7 sono arrivati in area di rigore, a un tocco, su un passaggio rasoterra o su un cross, l’undicesimo è stato un rigore. Nei primi 270 minuti giocati dal portoghese in Italia si sono. viste poche situazioni simili e in ben 8 occasioni su 23, CR7 ha calciato da fuori area. Attenzione ai numeri, mese per mese, dei gol di Ronaldo. Il fenomeno portoghese è decisivo in primavera, quando la Champions inizia a pesare, ma non ha mai segnato come a settembre: 57 gol, oltre uno a partita, nelle partite di campionato e coppa con il Real Madrid. Alla Juve possono iniziare a sperare..