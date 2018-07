La Juventus rimane fiduciosa sull’arrivo di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano torinese ecco quando l’affare potrebbe essere ufficiale

Cresce la fiducia in casa Juventus, minuto dopo minuto, per l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Dalla telefonata di Allegri a CR7, al sorrisino dietro cui si trincera Beppe Marotta a margine della conferenza stampa di Emre Can, passando per l’incontro, che andrà in scena oggi, tra Jorge Mendes e Florentino Perez. Ormai si parla solo del possibile approdo in bianconero di CR7 per quello che è già stato ribattezzato ‘il colpo del secolo’. Secondo La Stampa, il conto alla rovescia è già scattato nella Juve, ma prima di tutto Ronaldo dovrà trovare una soluzione con il Real Madrid per l’addio.

La Juve è pronta a versare i 100 milioni di euro, forse anche qualcosina in più, nelle casse del Real Madrid. La palla ora passa a Jorge Mendes, procuratore di CR7. I bianconeri sono consci delle difficoltà che si celano dietro a un’operazione di simile portata ma, come detto, c’è grande ottimismo a tal punto che si parla di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo a Torino tra giovedì e venerdì. Notizie da prendere naturalmente con le molle ma questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di CR7 a Torino. Ieri la grande festa per un altro grande colpo, Emre Can. Tra giovedì e venerdì potrebbe scattare il delirio per Cristiano Ronaldo.