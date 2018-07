«Pronto Cristiano, sono Max…»: la telefonata di Allegri a CR7

Telefonata di Max Allegri a Cristiano Ronaldo, segno che l’affare tra Juventus e Real Madrid per il portoghese è sempre più vicino alla chiusura

Spunta anche una telefonata tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid, possibile futuro acquisto della Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juve, probabilmente nella giornata di venerdì, in concomitanza con il suo arrivo a Torino per un summit di mercato con la dirigenza juventina, ha potuto parlare per pochi minuti con CR7. Un saluto, uno scambio cordiale di battute, nulla più.

La Juventus non può permettersi passi falsi perché sta bussando nella casa del Real Madrid, l’orgogliosissima squadra campione d’Europa. Guai a compiere delle gaffe con Florentino Perez. Per questo la Juventus ha dato ampio mandato a Jorge Mendes per la trattativa e non è ancora entrata ‘ufficialmente’ in azione. Ora è il procuratore portoghese a gestire questa fase della trattativa. Intanto Max Allegri ha potuto prendere contatto con CR7, segno che l’affare va avanti e non è molto lontano dalla conclusione. Le ultime uscite pubbliche di Mendes hanno alimentato ulteriormente le speranze della Juventus ma non hanno ancora dato per scontato l’addio al Real Madrid. Ma la Juve è lì…