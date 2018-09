Cristiano Ronaldo sentenza nei big match: quasi un gol a partita

Cristiano Ronaldo ha una media incredibile nei big match. Il portoghese ha segnato quasi un gol a partita negli ultimi 5 anni

Pressione questa sconosciuta. Cristiano Ronaldo, nonostante l’ansia da gol, come dichiarato da lui stesso, è un giocatore che si esalta nei momenti difficili. Oggi la Juve scenderà in campo alle 18 per sfidare il Napoli nel primo big match della stagione. I bianconeri, dopo 7 vittorie su 7 tra campionato e Champions, sono attesi al primo vero banco di prova stagionale e potranno fare affidamento su Cristiano, uno che di big match se ne intende. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ulti­me 5 stagioni giocate da Ronaldo al Real, considerando gli scontri diretti con le pretendenti al titolo Barcellona e Atletico Madrid, allargan­do la ricerca a tutte le partite di Champions della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, ha segnato quasi un gol a partita.

Il totale recita 53 gol in 65 match: 0,81 gol a par­tita. Impressionanti i suoi numeri: in 22 gettoni contro l’Atleti­co Madrid, Ronaldo ha segnato 13 gol, ovvero una rete ogni 142′, mentre in 11 Clasicos contro il Barcellona di Leo Messi, ha esultato per 6 volte, vale a dire un gol ogni 147′. Numeri importanti che diventano ancor più incredibili in Champions: dagli ottavo in poi ha realizzato 34 gol in 32 partite, più di un gol a partita!