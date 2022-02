ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Crisi Cristiano Ronaldo: senza gol nel 2022. Record negativo per lui che non va in rete da 6 partite consecutive

Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United di Ralf Rangnick. I Red Devils non vanno oltre l’1-1 contro il Southampton, con Cristiano Ronaldo ancora a secco ad Old Trafford.

L’ex Juventus non ha ritrovato la rete, come successo in tutto il 2022: sono sei gare consecutiva senza gol per l’attaccante portoghese. Una striscia negativa che non gli capitava dal 2009.