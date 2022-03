Cristiano Ronaldo, arriva la previsione: «Non è più lui da due anni, si ritirerà». A parlare è l’ex centrocampista Ze Roberto

Ze Roberto, ex centrocampista brasiliano, ha parlato così di Cristiano Ronaldo a SkySports.

Le sue parole: «Cristiano per me è una macchina, ma non credo che a 40 anni giocherà ancora. Il perché? Parliamo di un calciatore che è sempre stato a livelli altissimi, ha sempre vinto trofei e ha sempre cercato di essere il miglior calciatore del mondo. Per qualcuno che come lui è abituato a competere ai massimi livelli, arriverà un momento in cui deciderà che è meglio fermarsi. Nelle ultime due stagioni da quello che ho visto non è stato ai suoi livelli, nè alla Juventus nè al Manchester United. E la prova di questo è il fatto che non è stato più nella top 3 quando si è trattato di scegliere il miglior calciatore del mondo».