Cristiano Ronaldo, un inverno da re: nessuno come lui in Europa

Cristiano Ronaldo, un inverno da re: nessuno come il portoghese della Juventus nell’ultimo mese e mezzo in Europa

Un mese e mezzo da re. Nell’ultimo mini-ciclo della stagione, infatti, Cristiano Ronaldo ha alzato considerevolmente il livello delle proprie prestazioni con la Juventus, dopo l’infortunio al ginocchio che l’aveva limitato in precedenza.

Nove gol all’attivo, in più segna con regolarità da sei gare di fila in A. Un primato, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i tornei più importanti. Nello stesso periodo, alle sue spalle, due inglesi fermi a quota 7: Rashford del Manchester United e Ings del Southampton. A sei, invece, nomi di livello come Mbappé, Neymar, Aubameyang e Gabriel Jesus.