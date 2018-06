Croazia-Danimarca, ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Croazia-Danimarca è la quarta gara degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due selezioni si affrontano domenica 1° luglio alle ore 20 al Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod, città della Russia occidentale. La Croazia guidata da Zlatko Dalic arriva all’appuntamento dopo aver brillato nella fase a gironi (vinte tre partite su tre contro Nigeria, Argentina e Islanda); la Danimarca del ct Åge Hareide, fin qui imbattuta, non ha trovato grosse difficoltà nel raggruppamento con Perù, Australia e Francia. Chi avrà la meglio nel confronto tra croati e danesi affronterà ai quarti di finale del torneo (sabato 7 luglio alle ore 21) la vincente di Spagna-Russia.

Croazia-Danimarca verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD), qui con l’irriverente commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Gli aggiornamenti in diretta di Croazia-Danimarca saranno disponibili anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Croazia-Danimarca, probabili formazioni

QUI CROAZIA – Il ct Zlatko Dalic, dopo il turnover visto contro l’Islanda, tornerà a schierare i suoi giocatori titolari; in porta ci sarà il rientro di Subasic, davanti al quale agirà la difesa a quattro formata da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. In mezzo al campo sono pronti Brozovic e Rakitic, mentre sulla trequarti di campo torneranno ad agire capitan Modric, Rebic e Perisic. Davanti, come unica punta, si scalda Mario Mandzukic, ancora alla ricerca della sua prima rete nel torneo russo.

QUI DANIMARCA – Il ct Åge Hareide dovrebbe riproporre la formazione già vista nella gara vinta contro il Perù e schierata col 4-2-3-1: in porta è pronto Schmeichel, davanti al quale dovrebbe giocare la linea difensiva formata da Dalsgaard, capitan Kjaer, Christensen e Stryger Larsen. A copertura del centrocampo sono pronti Kvist e Delaney; sulla trequarti, insieme all’atteso Eriksen, ecco Sisto e Poulsen, davanti ai quali è pronto Jorgensen da unica punta.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Madzukic.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.

Croazia-Danimarca, curiosità e statistiche

I precedenti tra Croazia e Danimarca sono 5: bilancio in equilibrio con 2 vittorie per parte e un pareggio.

e sono 5: bilancio in equilibrio con 2 vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo confronto tra le due Nazionali è datato giugno 2004: in amichevole giocata a Copenhagen, vittoria croata per 2-1.

Nella sfida in programma a Nizhny Novgorod , Croazia e Danimarca tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale dopo quasi 21 anni (dalle qualificazioni per Francia ’98); tra le due selezioni è la prima sfida nella fase finale di un Mondiale .

, e tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale dopo quasi 21 anni (dalle qualificazioni per Francia ’98); tra le due selezioni è la prima sfida nella fase finale di un . La Croazia sta disputando la sua quinta Coppa del Mondo : la prima fu giocata nel 1998 in Francia dove i croati ottennero il terzo posto (miglior risultato di sempre); nelle edizioni del 2002, 2006 e 2014 la Nazionale croata si è sempre fermata alla fase a gironi.

sta disputando la sua quinta : la prima fu giocata nel 1998 in Francia dove i croati ottennero il terzo posto (miglior risultato di sempre); nelle edizioni del 2002, 2006 e 2014 la Nazionale croata si è sempre fermata alla fase a gironi. Quinta partecipazione a un Mondiale anche per la Danimarca; la prima è stata giocata nel 1986 in Messico, mentre il miglior risultato dei danesi è arrivato a Francia ’98 (quarti di finale).

Croazia-Danimarca, l’arbitro della partita

Croazia-Danimarca, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro argentino Nestor Pitana. 43 anni, è alla sua seconda esperienza in Coppa del Mondo e nell’attuale torneo ha già diretto la gara inaugurale tra Russia e Arabia Saudita (terminata 5-0) e Messico-Svezia (0-3). Per Pitana, la gara in programma a Nizhny Novgorod rappresenta la prima direzione in carriera di Croazia e Danimarca.