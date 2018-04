Benatia vs Crozza. Su Wikipedia il comico viene dato morto a Vinovo

Scontro a distanza tra Crozza e Benatia. Il comico viene dato morto su Wikipedia (il luogo del finto decesso è Vinovo)

Non si placano le polemiche per lo scontro a distanza tra Maurizio Crozza e Medhi Benatia (Leggi anche: Benatia vs Crozza: cosa è successo). Il comico ha attaccato la Juventus, in particolare Gigi Buffon e il difensore marocchino, per le polemiche scaturite dopo la sfida con il Real Madrid. Il centrale juventino ha parlato di stupro dopo il rigore assegnato dall’arbitro Oliver per il fallo dell’ex Bayern Monaco e Roma su Vazquez, il difensore non ha gradito le parole del comico.

«Ma come è stato uno stupro? Stai attento a usare le parole, sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93′. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, prova a ficcartelo su per il c…, e un’idea a quel punto te la sei fatta» ha detto il comico scatenando l’ira del difensore della Juventus. Il comico è stato attaccato su Wikipedia ed è stato dato per morto, a Vinovo. Naturalmente si tratta di una bufala e di un attacco, poco carino, nei confronti del comico genovese dopo lo scontro a distanza con Medhi Benatia.