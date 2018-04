Crozza fa satira su Real-Juve, Benatia non la prende bene: «Testa di c***o» – FOTO

Quanto successo nei minuti finali di Real Madrid-Juventus è stato anche argomento di satira per Crozza, ma Benatia non sembra aver riso affatto

Real Madrid-Juventus continua ad essere uno dei trend assoluti di questi giorni. Tant’è che l’episodio da rigore sul contatto tra Mehdi Benatia e Lucas Vazquez è stato trattato anche dal comico Crozza. Il quale non ha avuto parole al miele per l’intervento del difensore marocchino in area di rigore. «Benatia, bisogna stare attenti con le parole. Non si può parlare di stupro quando ci si rende protagonisti di un’entrata del c***o al minuto 93. Se poi vuoi provare l’emozione, allora il prossimo fallo in area…».

Il difensore della Juventus, però, non l’ha presa proprio bene e ha risposto su Instagram allo sketch del comico nel corso di “Fratelli di Crozza” in onda su TV9: «Se vuoi provare, sono a Vinovo tutti i giorni: ti aspetto!! Imbecille, testa di c***o, non fai ridere nessuno. Tieni, mettitelo dove ti piace» il contenuto della story pubblicata poc’anzi. Non c’è che dire, l’epilogo di Real Madrid-Juventus è una ferita aperta nei calciatori bianconeri, i quali, in questi giorni, si sono lasciati andare spesso e volentieri a reazioni simili. Altro che la notte di Cardiff.