Cuadrado fa il mercato della Juve: «Higuain resti. Arias è un grande giocatore»

Il giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, ha parlato del suo futuro e del mercato bianconero. Ecco le parole del colombiano

Juan Cuadrado, esterno destro della Juve, ha parlato dal ritiro della sua nazionale toccando numerosi argomenti. Il giocatore bianconero ha detto la sua sulle sue condizioni dopo la pubalgia e ha parlato anche di mercato: «La pubalgia? Ho ancora qualche dolorino ma è tutto a posto, ora sto bene». Poi un commento sulla possibile partenza di Gonzalo Higuain: «Spero che Higuain resti alla Juventus perché è un campione ma il mercato non lo faccio io e non dipende da me, dovete chiedere a chi di dovere».

El Panita ha cambiato ruolo nell’ultima parte della stagione, giocando da terzino destro. Il giocatore ha parlato anche del ruolo e della conferma di Allegri: «Ruolo? Sono sempre disponibile e lo sarò sempre anche per la mia Nazionale. Sono contento che resti con noi perché è un grande allenatore, con lui c’è un bel rapporto e abbiamo sempre vinto insieme. Ancelotti al Napoli? E’ un grande allenatore, porta qualità e può fare bene a Napoli». Chiosa su Santiago Arias, colombiano e obiettivo della Juve: «E’ un bravo calciatore ma non devo parlare del mercato, dobbiamo parlare dei Colombia».