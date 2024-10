Curva Inter, ecco cosa la PROCURA contesta al club nerazzurro: irregolarità accettate e promosse

Le ultime sulle indagini della Procura di Milano nei confronti dell’Inter per i rapporti con il tifo organizzato. Tutti i dettagli

Mentre gli ultrà arrestati hanno scelto la strategia del silenzio davanti al giudice, i pm chiariscono i contorni della vicenda che riguarda il club nerazzurro. Ecco come riassume il tutto il Corriere della Sera:

«Il problema dell’Inter, stima la Procura laddove nella richiesta di arresti al gip accenna alla ragione per cui sulla società – penalmente non indagata e senza tesserati indagati – è stato però avviato un procedimento di misura in prevenzione con la nomina di due consulenti incaricati di valutare l’adeguatezza degli anticorpi organizzativi – è il «disaccoppiamento» tra «la struttura formale, volta a rispettare le regole istituzionali», e invece una «struttura informale dove un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite» ha «di fatto favorito, colposamente, soggetti indagati per gravi reati», grazie al fatto che «irregolarità vengono accertate ed in qualche modo promosse, generando la “normalizzazione della devianza”».