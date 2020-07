Cutrone: «Firenze posto perfetto, voglio ripagare la fiducia della società»

Patrick Cutrone ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport: queste le sue parole sull’amore per Firenze e la Fiorentina

FIRENZE – «Credo nella società, nei disegni della proprietà. La città è straordinaria, i tifosi pure di più. Credo che Firenze sia il mio posto perfetto».

FIORENTINA – «Sono molto legato alla Fiorentina e voglio ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Orgoglio e gratitudine. Al di là dei gol, è nelle difficoltà che un attaccante deve rimanere concentrato, sfruttando le opportunità, anche fossero poche, per fare risultato fino all’ultimo».

IACHINI – «E’ un tecnico molto preparato e attento ai dettagli: durante lo stop ci ha trasmesso la sua grinta».

EUROPEO – «Prima devo pensare a fare bene con la Fiorentina. Se realizzerò i miei sogni in viola allora l’azzurro sarà più vicino».

SOGNI – «Ho tanti sogni sportivi da raggiungere con questa maglia. Farò di tutto per realizzarli, per svelarli uno a uno».