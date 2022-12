Daley Blind, il ragazzo di Amsterdam entrato nel mito lascia l’Ajax

Daley Blind rescinde il suo contratto con l’Ajax e lascia l’Eredivisie dopo 23 anni complessivi vissuti con la maglia dei lancieri

Daley Blind non è più un giocatore dell’Ajax, il difensore lascia il club dopo 23 anni complessivi nella squadra della città in cui è nato. Il capitano della nazionale oranje, che ha rescisso il suo contratto nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre, saluta i lancieri dopo essere entrato nella leggenda del club ajacide.

L’epopea di Daley Blind con la maglia dell’Ajax parte ancora prima della sua nascita. Già, perché suo padre, Danny Blind, è il giocatore con più presenze nella storia dell’Ajax (493, il figlio Daley è undicesimo a 333). In più, Danny Blind è il capitano che ha alzato l’ultima Coppa dei Campioni ajacide, nel 1995 a Vienna contro il Milan di Capello. Il padre di Daley ha trascorso tredici anni in biancorosso, dal 1986 al 1999, e ha poi ricoperto il ruolo di vice e primo allenatore fino al 2006 e poi ancora da vice dal 2009 al 2011. Il tutto, per un totale di 22 anni al servizio del club più vincente della storia del calcio olandese.

E Daley, classe ’90, ha scelto di seguire le orme del padre. Eccezion fatta per un semestre al Groningen nel 2010 e per le quattro stagioni con il Manchester United, l’ormai ex numero 17 ajacide ha sempre giocato con il club che papà Danny ha onorato per gran parte della sua carriera. Solamente Johan Cruyff e Sjaak Swart (8) hanno vinto più Eredivisie di lui (7) con la squadra di Amsterdam. Sommando i suoi 23 anni complessivi in biancorosso ai 22 di suo padre, arriviamo a 45 anni con l’Ajax. Dimostrazione che quella dei Blind è una vera e propria dinastia dei lancieri.

Di recente, Blind ha ricevuto tante critiche anche dagli stessi suoi tifosi, ma non ha mai perso occasione per dimostrare sul campo il suo valore. Perché lui è sempre stato un difensore del tutto affidabile, e in Qatar ha fatto vedere di non aver ancora perso lo smalto di un tempo. Guarda gratuitamente su Mola gli highlights di Ajax 5-0 Fortuna Sittard, match in cui Blind ha segnato il suo ultimo gol in maglia ajacide. Ora, la leggenda dell’Ajax si prospetta un’esperienza in Belgio con il Royal Antwerp. Certo è che, dalle parti di Amsterdam, il suo nome rimarrà in eterno nella hall of fame del club più titolato d’Olanda.