Dalic Croazia “Un bronzo che brilla d’oro»

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al termine della finalina terzo-quarto posto del Mondiale

Il Commissario Tecnico della Croazia Zlatko Dalic ha parlato a HRT al termine di Croazia-Marocco: «Questo medaglia di bronzo ha un bagliore dorato. È stata una partita difficile, questa è una medaglia per tutto il popolo croato, per tutti coloro che ci sostengono. Abbiamo vinto due medaglie in due Mondiali». Quindi ha proseguito: «Pochi se lo aspettavano. Complimenti ai ragazzi, hanno lavorato sodo e giocato per arrivare a questo risultato. Sapevamo che il Marocco avrebbe avuto problemi sulla loro fascia destra. Ziyech non è riuscito a seguire Perišić e Orsic gli ha creato un sacco di problemi».